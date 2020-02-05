taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9801
Euro
6.5928
Altın
1554.68
Borsa
122742.1
Gram Altın
299.143
Bitcoin
56242.46

AB diplomatlarından iki Türk'e sondaj yaptırımı

Söz konusu iki kişiye seyahat yasağı getirilecek ve bu kişilerin mal varlıkları dondurulacak.

AA | 05.02.2020 - 14:44..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
AB diplomatlarından iki Türk'e sondaj yaptırımı

Avrupa Birliği ülkelerinin diplomatları Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle iki Türk vatandaşına yaptırım uygulama konusunda anlaştı.

Salı günü alınan karara göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda (TPAO) görev yapan söz konusu iki kişiye seyahat yasağı getirilecek ve bu kişilerin mal varlıkları dondurulacak.

Yaptırım metninin 17 Şubat'ta son halini bularak Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları tarafından onaylanması bekleniyor.

AB diplomatlarından iki Türk'e sondaj yaptırımı

DOĞALGAZ ARAMA ÇALIŞMALARINI 'YASA DIŞI' BULUYORLAR

Avrupa Birliği diplomatları geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına cevap olarak aralarında yaptırımların da bulunduğu tedbirler listesi üzerinde anlaşmıştı. Avrupa Birliği, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında gerçekleştirdiği doğalgaz arama çalışmalarının 'yasa dışı' olduğunu belirtiyor.

İlginizi Çekebilir
Van'da çığ bölgesinden fotoğraflar
Çığ altında kalanların kurtarılması için büyük bir titizlikle çalışmalar devam ediyor.
YKS sınav ücretine zam geldi
Geçtiğimiz yıl her oturumu 50 lira olan sınav ücreti, 70 liraya çıkarıldı.
Erdoğan'dan Türk bayrağını yırtan Yunan'a sert sözler
Yunan vekilin Türk bayrağını yırtmasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onun kendi kansızlığının göstergesidir" dedi.
İdlib şehitleri için Hatay'da tören düzenlendi
Türk bayraklı şehitleri gören törene katılanlar, gözyaşlarına hakim olamadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'de Türk emniyet müdürü görevine başladı

ABD'de Türk emniyet müdürü görevine başladı

474
Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 491’e yükseldi

Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 491’e yükseldi

172
Temsilciler Meclisi Başkanı, Trump’ın konuşmasını yırttı

Temsilciler Meclisi Başkanı, Trump’ın konuşmasını yırttı

49
Çin yönetimi: Koronavirüs ile mücadelede yetersiz kaldık

Çin yönetimi: Koronavirüs ile mücadelede yetersiz kaldık

89
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a İdlib uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a İdlib uyarısı

247
Sürücü, otobüste unutulan dövizi sahibine teslim etti

Sürücü, otobüste unutulan dövizi sahibine teslim etti

158
İmamoğlu'ndan laiklik mesajı

İmamoğlu'ndan laiklik mesajı

749
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir