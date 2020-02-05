1 AB diplomatlarından iki Türk'e sondaj yaptırımı Söz konusu iki kişiye seyahat yasağı getirilecek ve bu kişilerin mal varlıkları dondurulacak.

2 Kırklarelisporlu taraftarlar maçı çatılardan takip etti Kırklarelispor-Fenerbahçe maçını izlemek isteyen taraftarlar, stadın etrafındaki evlerin balkonlarına ve çatılarına çıktı.

3 Van'da çığ bölgesinden fotoğraflar Çığ altında kalanların kurtarılması için büyük bir titizlikle çalışmalar devam ediyor.

4 Muğla ve Burdur'da 2 kişiye bir araç düşüyor Nüfus bilgileri ile karşılaştırıldığında Türkiye'de ortalama 4 kişiye bir araç düşüyor. Bu rakam Muğla ve Burdur'da 2 kişide bir, Hakkari'de ise 30 kişide bir.

5 İngiltere, benzinli araç satış yasağını 5 yıl öne çekti İngiltere'de iklim değişikliğiyle daha etkin mücadele edebilmek için dizel, benzinli ve hibrit araçların satışının yasaklanması için daha önce belirtilen tarih, 2040’tan 2035’e çekildi.

6 Mesut Özil kesenin ağzını açtı Arsenal’in yıldız futbolcusu Mesut Özil, Londra’daki bıçaklı saldırı sonrası güvenlik önlemlerini arttırdı.