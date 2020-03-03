AB Dış İlişkiler Temsilcisi, Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, bugün Türkiye'yi ziyaret edecek.

İKİLİ İLİŞKİLER VE İDLİB'DEKİ GELİŞMELER ELE ALINACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, beraberinde kriz yönetiminden sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile 3-4 Mart 2020 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-AB ilişkileri, göç krizi ve İdlib’deki gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir." denildi.