AB Fransa'daki olaylara sessiz kaldı

Fransa'nın başkentinde yaşanan şiddet olayları büyük bir infiale yol açtı. Özellikle polislerin uyguladığı baskı ve zorbalık karşılıklı çatışmalara neden oluyor. Uluslararası toplumlar bu konuda henüz bir açıklama yapmazken, sessiz tutum hakim durumda.

Özellikle AB bu noktada hiçbir tepki göstermiyor.

AB SESSİZLİĞİ

Gezi olayları sırasında ve özellikle Türkiye karşıtı her durumda şahin kanadın tepkisi olarak ortaya çıkan AB, bugün Fransa'da meydana gelen olaylar konusunda ne polis şiddeti ne de Macron'un çaresizliğine herhangi bir yorumda bulundu.

Bu noktada toplantılar gerçekleştiren AB konuya ilşikin tek bir açıklama yapmadı. Açıklama yapmak bir tarafa Avrupa'yı kasıp kavuran bu eylemler gündeme dahi alınmadı.