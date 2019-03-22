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AB: Golan tepelerinde İsrail egemenliğini tanımıyoruz

Avrupa Birliği; Golan Tepeleri'ne ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 22.03.2019 - 13:55..
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ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanıyacağının açıklamasının ardından konuya ilişkin tepkiler de sürüyor.

AB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin ilk tepki, Avrupa Birliği'nden geldi. Avrupa Birliği yaptığı açıklamada Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanımadığını açıkladı.

Kronolojik sıralamayla Golan Tepeleri'nin önemi

AB: Golan tepelerinde İsrail egemenliğini tanımıyoruz

"AB İSRAİL'İN BİR PARÇASI OLARAK GÖRMÜYOR"

Konuyla ilgili Reuters'a konuşan AB sözcüsü, "Avrupa Birliği'nin pozisyonu değişmedi. AB, uluslararası hukuka uygun olarak, Golan Tepeleri de dahil olmak üzere İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu bölgelerdeki egemenliğini tanımıyor ve bunları İsrail toprağının bir parçası olarak görmüyor." ifadelerini kullandı.

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