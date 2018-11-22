AB ile İngiltere anlaştı

Avrupa Birliği ile İngiltere arasında anlaşma sağlandığı açıklandı. İngiltere Başbakanı Theresa May, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, taslak üzerinde anlaşıldığını açıkladı ancak tüm sorunların henüz çözüme kavuşturulamadığını belirtti.

PRENSİPTE UZLAŞI

AB Konsey Başkanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB ve İngiltere arasındaki gelecekteki ilişkileri düzenleyen siyasi deklarasyon taslağını 27 üye ülkeye gönderdim." ifadesini kullandı.

Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in kendisine, müzakerelerde prensipte uzlaşı sağlandığını söylediğini ve siyasi deklarasyonun liderlerin onayına sunulacağını duyurdu.

"İLERLEME KAYDETTİK"

Brüksel'de, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'le, Brexit odaklı görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan May, toplantının verimli geçtiğini ve ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Görüşmenin, Brexit müzakerelerini yürüten ekiplere "yön vermek" açısından faydalı olduğunu kaydeden Theresa May, "İlerleme kaydettik ancak tüm sorunlar giderilmedi. Umarım müzakere ekiplerimiz bu sorunları çözebilir." diye konuştu.

BREXİT ZİRVESİ

May, cumartesi günü tekrar Brüksel'e geleceğini ve Juncker'le bir görüşme daha gerçekleştireceğini dile getirerek, "Bu süreci herkesin çıkarına olacak şekilde nasıl sonuçlandıracağımızı konuşacağız." ifadelerini kullandı.

AB ile İngiltere arasında geçen hafta, 585 sayfalık taslak ayrılık belgesinde anlaşma sağlanmıştı. Brüksel, pazar günü AB liderlerinin katılacağı özel bir Brexit zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Liderlerin taslak ayrılık belgesine imza atması ve İngiltere ile AB arasında gelecekte inşa edilecek ilişkiyi belirleyecek "siyasi deklarasyonu" da kabul etmesi bekleniyor.