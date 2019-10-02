AB ile İngiltere arasında tazminat krizi

Türkiye, yıllardır Avrupa Birliği'ne üye olabilmek için görüşmelerini sürdürürken İngiltere'de de 2 yıldır ayrılık için çalışmalar yapılıyor.

Theresa May'in ardından Başbakanlık görevini teslim alan Boris Johnson, Brexit sürecini hızlandırdı.

Her koşula rağmen 31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden ayrılacaklarını bildiren Johnson, AB'ye tazminat ödemeye sıcak bakmıyor. Avrupa Birliği'nin ise bu konudaki tavrı net.

AB, 44 MİLYAR EURO İSTİYOR

AB, Brexit'in gerçekleşmesi sonrasında İngiltere'nin 44 milyar euro tazminat ödemesini bekliyor.

Boris Johnson, bu tazminatı ödemeden AB ile yollarını ayırarak ülkesi için yeni bir sayfa açma çabasında.

ÖDEMEDEN NASIL ÇIKARIZ

İngiltere Başbakanı, kurmaylarından tazminat ödememem yollarını daha detaylı araştırmasını istedi.