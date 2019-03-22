taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4665
Euro
6.2202
Altın
1309.94
Borsa
103407.79
Gram Altın
230.31

AB ile İngiltere, Brexit'te yeni tarihlerde uzlaştı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere Başbakanı Theresa May'in yeni olası Brexit tarihlerini kabul ettiğini bildirdi.

AA | 22.03.2019 - 04:30..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Tusk, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ilk günü sonunda ortak basın toplantısı düzenledi.

Tusk, konuşmasına AB'nin Brexit'i, ayrılık anlaşmasının İngiliz parlamentosunda gelecek hafta onaylanması halinde 22 Mayıs'a, aksi halde 12 Nisan'a kadar ertelediğini anımsatarak başladı.

İngiliz hükümetinin halen anlaşmalı ya da anlaşmasız ayrılık veya Brexit'ten vazgeçme seçeneklerine sahip olduğuna değinen Tusk, 12 Nisan'ı İngiltere'nin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılıp katılmayacağına karar vermesi açısından önemli bir gün olarak nitelendirdi.

AB ile İngiltere, Brexit'te yeni tarihlerde uzlaştı

"PAPA'MIZA GÖRE CEHENNEM HÂLÂ BOŞ"

Tusk, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bu akşam bir kaç kez görüştüğünü belirterek, "Memnuniyetle söylemeliyim ki (May ile) yeni uzatma tarihleri konusunda anlaşmaya vardık." dedi.

Bir gazetecinin, daha önce sarf ettiği makul herhangi bir planları olmadan İngiltere'nin AB'den ayrılmasını destekleyenlerin "cehennemde özel bir yeri" hak ettikleri sözlerine ilişkin bir soruya Tusk, "Papa'mıza göre cehennem hala boş. Bu da orada çok yer olduğu anlamına geliyor." şeklinde yanıt verdi.

"AB OLARAK HER DURUMA KARŞI HAZIRIZ"

Juncker ise "AB olarak her duruma karşı hazırız. Anlaşmasız ayrılığa da hazırız. Anlaşmasız Brexit'e yönelik tedbirler alındı. Çalışmalara devam ediyoruz. Anlaşmasız Brexit'in ortaya çıkarabileceği havacılık, ulaşım, vatandaşlık hakları ve balıkçılık gibi alanlarda 19 düzenlemeyi kabul ettik." diye konuştu.

İngiltere'de Avam Kamarası'nın ayrılık anlaşmasını onaylamasını umduğunu vurgulayan Juncker, AB üyesi 27 ülkenin Brexit konusunda birlik halinde olduğunu söyledi.

Juncker, ayrılık anlaşmasına netlik kazandırdıklarını ve bir takım güvenceler koyduklarına dikkati çekerek, İrlanda ve Kuzey İrlanda arasında fiziki sınıra ilişkin "tedbir maddesine" daha fazla açıklık getirdiklerini anımsattı.

Artık ileriye bakılması gerektiğini ifade eden Juncker, Brexit dışında Avrupalıları ilgilendiren konuların ele alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hamaney Avrupa'ya sitem etti

Hamaney Avrupa'ya sitem etti

29
BM'den Golan Tepeleri açıklaması

BM'den Golan Tepeleri açıklaması

11
Muharrem İnce CHP'nin başına geçmek istiyor

Muharrem İnce CHP'nin başına geçmek istiyor

38
Besiciliği bıraktı solucan gübresi üretimine girişti

Besiciliği bıraktı solucan gübresi üretimine girişti

5
Valencia ile DC Comics arasında Batman krizi

Valencia ile DC Comics arasında Batman krizi

7
Suriye'de çocuklar yer altında büyüyor

Suriye'de çocuklar yer altında büyüyor

8
Mısırlı şarkıcı Şirin'e ülkesinde çalışma yasağı

Mısırlı şarkıcı Şirin'e ülkesinde çalışma yasağı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir