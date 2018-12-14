AB Komisyon Başkanı Juncker yine sarhoş

İngiltere'nin ayrılma kararı karşısında çalkantılı günler geçiren AB'de AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker olan bitenin çok uzağında bir tarzda yönetim sürdürmeye devam ediyor.

Brüksel'de AB zirvesine katılan Juncker çevresindekilere zor anlar yaşattı.

Sarhoş Juncker'in öpücem öpücem halleri ViDEO

ÖPME, SARILMA VE İLGİNÇ DAVRANIŞLAR

Juncker aracından indikten sonra AB binasına girişi sırasında yine adından söz ettirdi. Attığı her adım olay olan Juncker, karşılaştığı kadınların saçlarıyla oynadı, önüne çıkan herkesi öptü.

Hareketleri sırasında bilincinin yerinde olup olmadığı belli olmayan Juncker, çevresindeki herkese zor anlar yaşattı. Juncker güçlükle zaptedildi.

JUNCKER'İN ALKOL PROBLEMİ

AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker alkol problemiyle öne çıkan bir isim. Her ne kadar siyatik ağrı rahatsızlığının bulunduğu belirtilse de ciddi manada alkol alışkanlığı bulunduğu belirtiliyor.

Özellikle AB zirvelerinde yaptığı ilginç ve şaşırtıcı davranışlarla bilinen Juncker dahan önce de tuhaf hareketler yapmıştı.