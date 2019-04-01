AB Komisyonu Başkanıı Juncker: Sabrımız tükeniyor

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması kördüğüme dönerken, İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit Planının üçüncü kez ertelenmesi AB tarafından sert açıklamaları beraberinde getirdi.

JUNKER'DEN TEPKİ

İngiltere’nin AB’den ayrılmasına ilişkin son tarih 12 Nisan olarak belirlenirken, Brexit konusunda belirsizliğin devam etmesine Juncker tepki gösterdi.

"SABRIMIZ TÜKENİYOR"

Dün akşam saatlerinde İtalyan radyosuna açıklamada bulunan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude-Juncker, “Avrupa Birliği, Brexit konusunda çok sabırlı davrandı ancak sabrımız tükeniyor.” dedi.

İngiltere ile bir uzlaşıya varılmasını istediklerini ifade eden Juncker, “Bugüne kadar İngiltere Parlamentosunun neye hayır dediğini çok iyi anlıyoruz. Ancak parlamentonun neye evet diyeceğini bilmiyoruz” ifadelerini kullandı. Olası bir yeni referanduma ilişkin konuşan Juncker, bu konunun sadece İngiliz halkını ilgilendirdiğini söyledi.