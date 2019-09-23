AB Komisyonu Sözcüsü: Türkiye ile mutabakattan memnunuz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Natasha Bertaud, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sözcü Natasha Bertaud, son zamanlarda Yunan adalarına yönelik düzensiz göçün artmasına dair yöneltilen bir soruya cevap verdi.

"SONUÇ VERMEYE DEVAM EDİYOR"

Bertaud'un yanıtı şöyle oldu: “Yakın zamandaki artan mülteci sayısı halen Türkiye-AB göç mutabakatı öncesi seviyelerden çok düşük. Konuyu yakından gözlemliyoruz ve yetkililerle irtibat halindeyiz. AB-Türkiye arasındaki göç mutabakatı sonuç vermeye devam ediyor. Mutabakat sayesinde düzensiz göç yüzde 91 azaldı"







