AB Komisyonu YSK kararı sonrası açıklama yaptı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve vrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu üyesi Johannes Hahn ortak yazılı açıklama yaptı.

"KAMU İNCELENMELİ"

Açıklamada, YSK'nın seçimlerin yenilenmesi kararını almasının gerekçelerini gecikmeden kamunun inceleyebilmesi için paylaşması çağrısı yapıldı.

“Özgür, adil ve şeffaf seçimlerin herhangi bir demokrasinin vazgeçilmezi ve AB’nin Türkiye ile ilişkilerinin kalbi” olduğu belirtilen açıklamada, İstanbul’daki seçimleri izleyebilmesi için Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi gibi uluslararası gözlemcilere izin verilmesi talep edildi.