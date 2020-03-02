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AB Konseyi Başkanı, Yunanistan-Türkiye sınırına gidecek

AB Konseyi Başkanı Michel, 3 Mart Salı günü Yunanistan-Türkiye sınırına gideceğini açıkladı.

AA | 02.03.2020 - 09:07..
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Türkiye'nin, kapıları açmasının ardından Yunanistan sınırında mülteci yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Birliği (AB) ise gelişmelerden rahatsız oldu.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 3 Mart Salı günü Yunanistan-Türkiye sınırına gideceğini duyurdu.

MİÇOTAKİS İLE SINIRA GİDİYOR

Twitter hesabından açıklama yapan Michel, "Yunanistan'ın Avrupa sınırlarını korumasını destekliyoruz. Sahadaki durumu yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

AB Konseyi Başkanı, Yunanistan-Türkiye sınırına gidecek

Michel, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Yunanistan-Türkiye sınırını ziyaret edeceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saat 19.40 itibarıyla Edirne'den Yunanistan’a geçen düzensiz göçmenlerin sayısını 100 bin 577 olarak açıklamıştı.

AB Konseyi Başkanı, Yunanistan-Türkiye sınırına gidecek

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