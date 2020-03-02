AB Konseyi Başkanı, Yunanistan-Türkiye sınırına gidecek

Türkiye'nin, kapıları açmasının ardından Yunanistan sınırında mülteci yoğunluğu yaşanıyor.
Avrupa Birliği (AB) ise gelişmelerden rahatsız oldu.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 3 Mart Salı günü Yunanistan-Türkiye sınırına gideceğini duyurdu.
MİÇOTAKİS İLE SINIRA GİDİYOR
Twitter hesabından açıklama yapan Michel, "Yunanistan'ın Avrupa sınırlarını korumasını destekliyoruz. Sahadaki durumu yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.
Michel, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Yunanistan-Türkiye sınırını ziyaret edeceğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saat 19.40 itibarıyla Edirne'den Yunanistan’a geçen düzensiz göçmenlerin sayısını 100 bin 577 olarak açıklamıştı.