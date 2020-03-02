AB Konseyi Başkanı, Yunanistan-Türkiye sınırına gidecek

Türkiye'de bulunan 400 binin üzerinde .TR uzantılı alan adı, 23 Mart tarihine kadar belirlenen yetkili kayıt operatörlerine transfer edilecek.

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İdlib'deki askerlerimizden Putin'e gönderme

TSK'nın mühimmatlarına yazılan mesajlarla, Bahar Kalkanı Harekatı'na karşı duran hem Putin'e hem de bu ülkenin yayın organı Sputnik'e mesaj gönderildi.