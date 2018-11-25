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AB liderleri Brexit anlaşmasını onayladı

Geçtiğimiz hafta AB ile İngiltere arasında anlaşmaya varılan Brexit taslağına AB liderleri de onay verdi. İngiltere'nin Brexit'ten ayrılması için artık bir engel kalmadı.

Haber Merkezi | 25.11.2018 - 12:43..
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AB liderleri Brexit anlaşmasını onayladı

AB ile İngiltere arasıdnaki Brexit görüşmelerinde yeni bir aşamaya varıldı. AB liderleri Brexit taslağına onay verdi. Haberi AB Konset Başkanı Donald Tusk "Brexit anlaşması onaylandı" şeklinde duyurdu.

AB liderleri Brexit anlaşmasını onayladı

ANLAŞMA TAMAM

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke liderleri, İngiltere'nin birlikten ayrılık (Brexit) anlaşmasını ve gelecekteki ilişkileri belirleyecek siyasi deklarasyonu imzalamak üzere Brüksel'de bir araya geldi.

AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, Brüksel'de AB ve İngiltere arasında yaklaşık 1,5 yıldır devam eden Brexit müzakerelerinde sağlanan ilerlemeyi değerlendirmek üzere düzenlenen zirvede buluştu. Zirvede, AB üyesi ülke liderleri, 585 sayfalık "ayrılık anlaşmasına" imza atması ve İngiltere ile AB arasında gelecekte inşa edilecek ilişkiyi belirleyecek "siyasi deklarasyonu" da onayladı.

AB liderleri Brexit anlaşmasını onayladı

29 MAR'TA RESMEN AYRILIYORLAR

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı. AB ile İngiltere arasında Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı. İngiltere, 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılacak.

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