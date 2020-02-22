taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0919
Euro
6.6125
Altın
1643.95
Borsa
116829.39
Gram Altın
321.972
Bitcoin
59550.93

AB liderleri bütçe konusunda anlaşamadı

Avrupa Birliği üyesi 27 ülke liderinin Birliğin gelecekteki bütçesinin boyutu ve harcama alanlarını görüşmek için Brüksel'de düzenlediği zirvede uzlaşıya varılamadı.

AA | 22.02.2020 - 00:09..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş
AB liderleri bütçe konusunda anlaşamadı

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel’de gerçekleştirilen bütçe konulu AB Liderler Zirvesi bitiminde basın toplantısı düzenledi.

AB liderleri bütçe konusunda anlaşamadı

"BÜTÇEDE ANLAŞAMADIK"

Michel, bütçe konusunda uzlaşı sağlamak için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu, bütçenin müzakere edilmesinin zor bir konu olduğunu belirterek, "AB bütçesi konusunda bir anlaşma sağlayamadık." dedi.

AB liderleri bütçe konusunda anlaşamadı

Avrupa projesi için birlikte çalışılması gerektiğini anımsatan Michel, "Farklı kaygıları, farklı çıkarları, farklı görüşleri olanları masada uzlaştırmak kolay değil. Bir anlaşma sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Von der Leyen de "Liderlerle uzun müzakereler gerçekleştirdik. Çalışmaya devam edeceğiz. Sonuç almak için önümüzde uzun bir yol var." ifadesini kullandı.

AB liderleri bütçe konusunda anlaşamadı

"DAHA FAZLA GAYRET GÖSTERMELİYİZ"

Bütçenin acil bir konu olduğuna işaret eden Von der Leyen, "Bütçede uzlaşı olmazsa Erasmus, araştırma programları, bölgesel kalkınma ve sınır yönetimi için kaynağımız olmaz. Bu nedenle daha fazla gayret göstermeliyiz." diye konuştu.

AB liderleri bütçe konusunda anlaşamadı

Von der Leyen, dijital dönüşüm, iklim değişimi ve İngiltere'nin AB'den ayrılığı gibi önemli sınamalara karşı etkili bir bütçeye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Müzakerelerin demokrasinin bir parçası olduğunu belirten Von der Leyen, 27 üye ülkenin 27 farklı önceliği bulunduğunu anlattı.

AB liderleri bütçe konusunda anlaşamadı

AB İÇİN MÜZAKERESİ EN ZOR KONULARDAN BİRİ

Öte yandan, AB liderlerinin, gelecek süreçte tekrar bir araya gelip bütçe konusunu görüşmesi bekleniyor. Bütçe, AB için müzakeresi en zor konulardan birini teşkil ediyor.

Zirvede, liderler, birliğin 2021-2027 dönemine ilişkin bütçesini içeren Çok Yıllı Mali Çerçeve'nin (MFF) boyutu ve harcama alanları hakkında görüşlerini paylaştı.

AB liderleri bütçe konusunda anlaşamadı

1 TRİLYON EUROLUK BÜTÇEYİ PAYLAŞAMADILAR

AB'nin 2021-2027 dönemine ilişkin bütçesinin üye ülkelerin GSMH'sinin ne kadarı olacağı müzakere edilen ana başlıklar arasında yer aldı.

Bu çerçevede, Hollanda, Avusturya, Danimarka ve İsveç gibi ülkeler bütçenin GSMH'nin yüzde 1'i kadar olmasını isterken, özellikle daha az gelişmiş Doğu ve Güney Avrupa ülkeleri, bu oranın daha yüksek olmasını talep etti.

Toplam 1 trilyon euro civarındaki bütçe müzakerelerinde küçük yüzdelik dilimler toplamda yüzlerce milyar euroluk farka neden oluyor.

AB liderleri bütçe konusunda anlaşamadı

AZ GELİŞMİŞ ÜYELERE "HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ" KESİNTİSİ

Özellikle daha az gelişmiş AB ülkeleri, bütçede yer alan uyum programlarına ciddi oranda mali katkı verilmesini talep etti. Söz konusu programlar, az gelişmiş bölgeleri kalkındırmaya yönelik projelere finansal destek sağlıyor. Bazı Batı Avrupa ülkeleri ise söz konusu kaynakların azaltılmasını ve hukukun üstünlüğü gibi şartlara bağlanmasını istedi.

AB'nin Ortak Tarım Politikası da (CAP) uzlaşılamayan alanlardan bir olarak öne çıktı. Tarım ve hayvancılığa yönelik sağlanan destekler konusunda üye ülkeler farklı yaklaşım sergiledi. Özellikle sanayileşmiş Avrupa ülkeleri, tarımsal desteklemelerin azaltılmasını ve verilen desteklemelerin yeni mekanizmalarla daha iyi denetlenmesini istedi.

AB liderleri bütçe konusunda anlaşamadı

BREXİT'İN BÜTÇEYE MALİYETİ 75 MİLYAR EURO

İngiltere'nin ayrılmasıyla AB üyesi ülke sayısının 27'ye gerilemiş olması ve bütçede yaklaşık 75 milyar euroluk mali eksilmenin ne şekilde telafi edileceği de liderler tarafından müzakere edilen bir başka konu oldu.

AB liderleri bütçe konusunda anlaşamadı

AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik Çok Yıllı Mali Çerçeve müzakerelerinin 2020 yılında tamamlanması gerekiyor.

Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki oy birliği ve Avrupa Parlamentosu (AP) onayı ile belirleniyor.

AB'nin mevcut yaklaşık 1 trilyon euroluk mali çerçevesi, 2014-2020 dönemini kapsıyor.

İlginizi Çekebilir
Macron: Türkçe dahil yabancı dil derslerini kaldıracağız
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile anlaşmaya varılamazsa Türkçe ağırlıklı derslerin kaldırılacağını belirtti.
Macaristan Başbakanı Orban: Balkanlar da AB'ye alınmalı
AB'nin genişleme politikasını da eleştiren Orban, Balkan ülkelerinin AB'ye alınmamasına tepki gösterdi
İslam karşıtı PEGIDA'dan 200. gösteri
'Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar' (PEGIDA) adlı hareket, 200. gösterisini gerçekleştirdi.
Almanya'da camiye saldırı planlayan 12 kişi yakalandı
Almanya'da bir camiye saldırı hazırlığında olduğu öğrenilen 12 kişi, 6 eyalette yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AB liderleri bütçe konusunda anlaşamadı
AB liderleri bütçe konusunda anlaşamadı
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir