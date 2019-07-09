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AB mahkemesi Belçika'ya yavaş internet cezası verdi

Genişbant internet altyapı mevzuatını uygulamayan Belçika, 5 bin euro ceza ödeyecek.

AA | 09.07.2019 - 19:03..
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Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Belçika'nın AB genişbant internet altyapı mevzuatını uygulamaması nedeniyle AB Komisyonu tarafından açılan davayı karara bağladı.

Mahkeme, Brüksel'de hızlı internet altyapısı kurmakta geciktiği için Belçika'ya günlük 5 bin euro para cezası uygulanması gerektiğine hükmetti.

"BELÇİKA YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ"

Kararda, "Mahkeme, Belçika'nın öngörülen sürenin bitimine kadar AB yönetmeliğinin uygulanmasını sağlayacak tedbirleri almadığını belirledi. Belçika, yönetmelikten doğan yükümlülüklerini yerine getirmek konusunda başarısız oldu." ifadeleri yer aldı.

Belçika'nın AB yönetmeliği uyarınca ülke çapında genişbant internet altyapısı kurması gerekiyordu. Belçika'nın söz konu altyapıyı kurana kadar her gün para cezasını ödemesi gerekecek.

AB mahkemesi Belçika'ya yavaş internet cezası verdi

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