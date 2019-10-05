AB: Mülteci sayınız açıklanandan daha az

Federal Aile Bakanlığı tarafından desteklenen Alman Entegrasyon ve Mülteci Araştırmaları Merkezi'ne (DeZIM) bağlı DeZIM Enstitüsü Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılarla ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

3 MİLYON 600 SURİYELİ YAŞAMIYOR DEDİLER

Araştırmaya göre Türkiye'de Türk yetkililerin pek çok kez açıkladığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) de dahil olmak üzere birçok organizasyonun kayıtlarına da girdiği gibi 3 milyon 600 bin Suriyeli sığınmacı yaşamıyor.

'AÇIKLANANDAN DAHA AZ SURİYELİ VAR'

Alman DeZIM Enstitüsü'nün araştırmasında Türkiye'de 2 milyon 700 bin ile 3 milyon arasında Suriyeli sığınmacının bulunmasının "gerçekçi" olduğu belirtildi. Araştırmanın Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve bilimsel veriler baz alınarak hazırlandığı ifade edildi.