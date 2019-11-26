AB: PKK Avrupa'da uyuşturucu ticareti yapıyor

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) ve Europol tarafından, "2019 AB Uyuşturucu Piyasası Raporu" yayınlandı.

Avrupalıların her yıl uyuşturucuya perakende seviyesinde en az 30 milyar euro harcadığına işaret edilen raporda, "Bu durum, uyuşturucu piyasasını AB'deki organize suç örgütleri için önemli bir gelir kaynağı haline getiriyor." ifadesi kullanıldı.

Raporda, 2002'den beri AB'nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın, AB'de "Organize suça karıştığı ve uyuşturucu ticareti yaptığı" vurgulandı.

PKK'NIN YILLIK GELİRİ 3 MİLYAR DOLAR

Daha önceki Europol raporlarında, bölücü terör örgütü PKK'nın, uyuşturucudan yıllık 1.5 ila 3 milyar dolar arasında gelir elde ettiği belirtilmişti.

PKK AVRUPA'DA UYUŞTURUCU SATIP SİLAH ALIYOR

Çocukları ve gençleri uyuşturucu batağına sürükleyen terör örgütü, bu alandan kazandığı parayla silah satın alıyor.

UYUŞTURUCUNUN AVRUPA'YA ULAŞMASINI TÜRKİYE ENGELLİYOR

Balkan rotasının, eroinin AB'ye ulaştırılmasında halen temel rota olduğu belirtilen raporda, "Bu nedenle Türkiye, eroinin AB pazarına ulaşmasının engellenmesinde kritik önem taşımaya devam etmektedir." değerlendirmesine yer verildi.