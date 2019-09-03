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AB Rekabet Kurulu: Facebook ve Google bütün verileri topluyor

Avrupa Birliği’nin Rekabetten Sorumlu Şefi Margrethe Vestager, Google ve Facebook gibi platformların kullanıcıların bütün verilerini topladığını iddia etti.

DHA | 03.09.2019 - 09:16..
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Yıllardır gizlilik skandalları denince akla ilk gelen sosyal medya platformu olan Facebook,  söz konusu veri ihlalleri için milyon dolarlara varan para cezaqları ödemek zorunda kalmıştı. Avrupa Birliği’nin Rekabetten Sorumlu Şefi Margrethe Vestager ise Facebook'un yanına Google'ı da ekleyerek bu iki platform için kullanıcıları uyardı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Alman Elçiliği’nin düzenlediği İş Forumu’nda bir konuşma gerçekleştiren Margrethe Vestager, Google ve Facebook gibi platformların kullanıcılardan tahmin edemeyecekleri kadar veri toplayabildiklerini söyledi.

facebook

Rekabet Kurulu Şefi, Google ve Facebook’un kullanıcıların sadece Facebook’ta bir şey paylaştıklarında veya Google’da arama yaptıklarında değil; beklenmedik bir şekilde daha fazla veri toplayabildiklerini belirtti.

VPN KULLANMAK İŞE YARAMIYOR

Vestager, kullanıcıların VPN gibi uygulamalar yükleyerek tarayıcılarında yaptıkları aramaları gizlemeye çalışsalar da bu durumda bile kullanılan uygulamalar ve ziyaret edilen web siteleri ile ilgili Facebook’a veri gönderildiğini belirtti.

Vestager ayrıca Google ile ilgili şu ifadelere yer verdi: ‘'Bu platformlar kullancıların, web sitelerini nasıl kullandıklarını izleyen Google Analytics gibi servisler aracılığıyla firmaların müşterilerinden büyük miktarda veri toplayabiliyor. Aynı zamanda bu veriler Google’a gönderiliyor.''

google

Bu şirketlerin veri toplama ve kullanma biçiminin rekabete zarar verebileceğinin altını çizen Vestager, böyle bir durumda rekabet kurallarının yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Vestager, konuşmasında, Google’ın Avrupa’da ve dünyada en büyük arama motoru olduğunu ve her ülkedeki teknoloji pazarına hükmettiğini tekrar hatırlattı.

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