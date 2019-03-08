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AB seçim öncesinde Türkiye'ye heyet gönderiyor

Avrupa Konseyi heyeti seçim öncesi hazırlıkları incelemek için Türkiye'ye gidiyor.

Haber Merkezi | 08.03.2019 - 19:23..
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AB seçim öncesinde Türkiye'ye heyet gönderiyor

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Türkiye’de 31 Mart’ta düzenlenecek yerel seçimler öncesi Ankara’da seçim öncesi hazırlıklar konusunda ön incelemelerde ve temaslarda bulunacak.

AB seçim öncesinde Türkiye'ye heyet gönderiyor

GÖZLEMCİLER TÜRKİYE'YE GELECEK

İngiliz Andrew Dawson başkanlığındaki 9 kişilik heyet, 14 Mart’ta seçim kampanyası ve hazırlıkları ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu temsilcileri, yabancı diplomatlar, sivil toplum örgütleri ile yerel yönetim temsilcileriyle görüşmelerde bulunacak.

Seçim günü ise bu kez 24 kişiden oluşacak Avrupa Konseyi heyeti, ülke genelinde seçim sandıklarında oy verme ve sayım işlemleri sırasında incelemelerde bulunacak ve parti temsilcileriyle görüşecek.

RAPOR AB'YE GÖNDERİLECEK

Heyet, seçimlerle ilgili raporunu ileri bir tarihte Kongre’ye sunacak.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, daha önce yaptığı açıklamalarda, Türkiye’de bazı yerel yönetim temsilcilerinin görevinden alınmaları ve yerlerine kayyum atanmasını eleştiren açıklamalar yapmıştı.

Türkiye'de yerel yönetim temsilcileri hakkında açılan davalar ve mahkumiyet kararları da yine Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin sert eleştirilerine hedef olmuştu.

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