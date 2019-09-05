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AB: Sığınmacılar konusunda Türkiye'ye güveniyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kapıları açabiliriz" mesajı Avrupa'da büyük bir endişeye neden oldu.

Haber Merkezi | 05.09.2019 - 17:40..
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AB: Sığınmacılar konusunda Türkiye'ye güveniyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeli mülteciler için Avrupa'nın söz verdiği destekleri sağlamadığını hatırlatarak kapıların açılabileceğini söyledi.

Bu sözler Avrupa'nın gündemine oturdu.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Natacha Bertaud, Erdoğan'ın Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamaları yorumladı.

"TÜRK ORTAKLARIMIZA GÜVENİMİZ DEVAM EDİYOR"

Sözcü Bertaud, geçtiğimiz hafta AB ve Türkiye arasında gerçekleşen temaslarda her iki tarafın da yapılan göç anlaşmasına bağlı kalacağını teyit ettiğini hatırlatarak, "İyi niyetlerle bu anlaşma temelinde Türk ortaklarımızla hareket edebileceğimize olan güvenimiz devam ediyor." dedi.

"GERİ KALAN KISIM KISA SÜREDE AKTARILACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "AB, söz verdiği yardımları vermedi." ifadesine de yanıt veren Bertaud, "Sığınmacılar için 2015 yılında Türkiye'de kurulan tesislere destek vermeye devam ediyoruz ve bu desteğimiz Türkiye'de bulunan sığınmacıların yaşam koşullarına ve güvenliğine önemli seviyede katkıda bulunuyor. Bu alana ayrılan 6 milyar euroluk fonun bugüne kadar 5.6 milyar euroluk bölümünü aktardığımızı hatırlatmak isteriz. Geri kalan kısım da kısa süre içerisinde aktarılacak." dedi.

AB'NİN ÖDEME YAPTIK YALANI

Bertaud, Türkiye'yi 5.6 milyar euroluk ödeme yapıldığını söylese de Türkiye ödenen paranın 2.6 milyar olduğunu söylüyor.

AB: Sığınmacılar konusunda Türkiye'ye güveniyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya mülteci uyarısı haberi

AB: Sığınmacılar konusunda Türkiye'ye güveniyoruz

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