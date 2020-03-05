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AB: Sığınmacılara karşı sınırlarımızı koruyacağız

Avrupa Birliği, sığınmacı krizine ilişkin dış sınırlarını koruma konusunda kararlı olduğunu bildirdi.

AA | 05.03.2020 - 06:53..
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AB: Sığınmacılara karşı sınırlarımızı koruyacağız

Türkiye ile imzaladığı göçmen-sığınmacı anlaşmasını hiçe sayan Yunanistan'a para yardımı sözü veren Avrupa Birliği, Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadı.

Bununla da kalmayan AB, Türkiye'nin artık yükümlü olmadığı anlaşma uyarınca, göçmenlerin Yunan ve Bulgar sınırlarından Avrupa'ya girişine izin vermesine tepki göstermeyi sürdürüyor.

Brüksel'de Yunanistan sınırında yaşanan göç krizi gündemiyle toplanan AB İçişleri ve Adalet Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nın ardından sonuç bildirgesi yayınlandı.

AB: Sığınmacılara karşı sınırlarımızı koruyacağız

"YASA DIŞI GEÇİŞLERE MÜSAMAHA ETMEYECEĞİZ"

Bildirgede, "AB ve üyeleri, etkin biçimde Birliğin dış sınırlarını koruma konusunda kararlıdır. Yasa dışı geçişlere müsamaha edilmeyecektir." ifadesine yer verildi. Bu kapsamda, AB ve üyelerinin uluslararası hukuka uygun biçimde tüm gerekli önlemleri alacağı vurgulandı.

AB: Sığınmacılara karşı sınırlarımızı koruyacağız

AB'nin etkin biçimde göçmen kaçakçılığıyla mücadele edeceğine dikkati çekilen bildirgede, Birliğin ve üyelerinin Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansını (Frontex) da devreye sokarak, göç baskısıyla karşı karşıya olan alanları güçlendireceği belirtildi.

AB: Sığınmacılara karşı sınırlarımızı koruyacağız

"TÜRKİYE, SİYASİ AMAÇLARLA GÖÇMENLERİ KULLANIYOR"

Türkiye ile AB arasında 2016'da imzalanan sığınmacı mutabakatına da değinilen bildirgede, şunlar kaydedildi:

"AB Konseyi, Türkiye'nin artan göç yükünü, topraklarında karşı karşıya olduğu riskleri, 3,7 milyon göçmen ve mülteciye ev sahipliği yapmak için gösterdiği büyük çabaları kabul ediyor. Bununla birlikte, Türkiye'nin siyasi amaçlarla göç baskısını kullanmasını şiddetle reddediyoruz. AB'nin dış sınırlarındaki bu durum kabul edilemez.

Konsey, Türkiye'nin 2016 Ortak Beyannamesi'nin hükümlerini, tüm üye devletler bağlamında tam olarak uygulamasını beklemektedir. Söz konusu mutabakat, Türkiye'nin göçmen ve mültecilere ev sahipliği yapma konusundaki önemli çabalarını destekleyerek somut sonuçlar doğurmaktadır. Hem AB hem de Türkiye bu iş birliğinin ve taahhüdün devam etmesinden yararlanmaktadır."

AB: Sığınmacılara karşı sınırlarımızı koruyacağız

YUNANİSTAN'A GİDEN GÖÇMEN SAYISI 135 BİNİ GEÇTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Mart itibarıyla Türkiye'den Yunanistan'a giden göçmen sayısının 135 bin 844 olduğunu açıkladı.

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