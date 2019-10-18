AB, Suriye'deki anlaşmadan memnun değil

Türkiye ile ABD, dün akşam Suriye'nin kuzeyi için anlaşmaya vardı. Buna göre YPG'li teröristler 120 saatlik sürede 32 km derinlikte ve 444 km uzunluktaki alanı terk edecek.

Yalnız, bu gelişme YPG'ye her fırsatta destek veren Avrupa Birliği ülkelerinde huzursuzluk yarattı.

"BU KÜRTLERE SİLAH BIRAKTIRMA"

Türkiye ile ABD arasında, Fırat'ın doğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşma hakkında AB'nin yorumunun sorulması üzerine AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, şunları söyledi: "Türkiye konusunda gerginliği artırmak ve yeni gerginlik yaratmak istemiyorum. Türkiye ile AB arasındaki mevcut durum çok açık. Sözde ateşkese gelince, bunu beklemiyorduk. Zaten bu ateşkes de değil, Kürtlere silah bıraktırma. Kararlı olmamız gerekiyor. Türkiye'ye askeri operasyonunu tamamen sonlandırma, askerlerini çekme ve uluslararası insancıl hukuka saygı duymaya yönelik çağrılarımızı yineliyoruz. Bu beklentimiz Erdoğan-Pence anlaşmasıyla karşılanmıyor."