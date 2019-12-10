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AB Suriyeliler için 2020 bütçesi belli oldu

2020 yılında Suriyeliler için AB'den Türkiye'ye 1 milyar euro aktarılması öngörülüyor.

Haber Merkezi | 10.12.2019 - 20:24..
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Türkiye 4 milyona yakın Suriyeli sığınmacıyı misafir ediyor.

Son dönemde Türkiye'den Avrupa'ya sığınmacı sayısında büyük artış yaşanıyor.

Türkiye mülteciler için AB'den yapılan ödemelerin yetersiz olduğu eleştirisini sıklıkla tekrarlamış, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekâtına sert tepki gösteren AB ülkelerini "kapıları açmakla" tehdit etmişti.

2020 BÜTÇESİ 1 MİLYAR EURO

Avrupa Birliği (AB) Türkiye ile yaptığı mülteci mutabakatı kapsamında Türkiye'ye 2020 yılında 1 milyar euro fon aktarılmasını öngörüyor.

Komisyon Türkiye'de 95 projenin desteklendiğini ve gelecek yıl 25 projenin daha desteklenmesinin planlandığını açıkladı.

AB Kriz Yönetimi Komiseri Janez Lenarcic 1,7 milyon sığınmacının AB yardımları sayesinde kira, ilaç gibi temel yardımları alabildiğini ve sığınmacı çocuklarının eğitim alabildiğini kaydetti.

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