AB: Türk vatandaşlarına vize muafiyeti çok yakın

Avrupa ile Türkiye arasındaki vize muafiyeti konusu sonuçlanmak müzakereleriyle devam ediyor.

AB Komisyonu'nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos Türk vatandaşlarına vize serbestisi konusunda açıklamalarda bulundu.

"KRİTERLERİN TAMAMLANMASI ÇOK YAKIN"

Türk vatandaşlarına vize serbestisiyle ilgili konuşan AB Komisyonu'nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos , "Yerine getirilmesi gereken 72 kriteri tamamlamaya çok yakınız. Türk yetkililer kriterleri en kısa sürede tamamlama konusunda kararlı" dedi.