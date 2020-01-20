taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9145
Euro
6.5563
Altın
1563.26
Borsa
122619.77
Gram Altın
297.192
Bitcoin
51323.33

AB: Türkiye için yaptırım listesi hazırlanıyor

Doğu Akdeniz'de sondaj yapan Türkiye için AB'den "Türkiye'ye yaptırım için isim listesi oluşturuluyor; çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz" açıklaması yapıldı

AA | 20.01.2020 - 20:41..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
AB: Türkiye için yaptırım listesi hazırlanıyor

Türkiye, Avrupa Birliği'nin (AB) tehditlerine rağmen Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları konusunda taviz vermiyor

AB'den gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi.

Avrupa Birliği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırımlar ile sonuçlanacak olan isim listesi oluşturma çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

"GKRY ŞİKAYET ETTİ, YAPTIRIM LİSTEMİZ HAZIRLANIYOR"

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının ardından Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Güney Kıbrıs Rum Yönetim Dışişleri Bakanı bizi sondaj çalışmaları konusunda bilgilendirdi. Konuyla yakından ilgilenen çalışma gruplarının gerekli yaptırım uygulanması doğrultusunda isim listesini tamamlamasını bekliyoruz. Listede bazı isimlerin yer aldığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Borrell, listenin ne zaman hazır olacağına yönelik bilgi vermedi.

BU AÇIKLAMALAR ESNASINDA TÜRKİYE'DEN YENİ SONDAJ AÇIKLAMASI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez AB'nin açıklama yaptığı sırlarda, Yavuz sondaj gemisinin cuma günü Lefkoşa-1 sahasına gittiğini söyledi.

Dönmez, sahanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC') alınan ruhsat alanlarından biri olduğunu ve bu yıl bölgede 5 offshore sondajı yapmayı planladıklarını söyledi.

İlginizi Çekebilir
Bingöl ve İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
Bingöl ve İstanbul'da polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i mahkemece tutuklandı.
Çarptığı adam ağır yaralanınca gözyaşlarını tutamadı
Kahramanmaraş'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken, Ali Akdere'nin otomobille çarptığı Mustafa Armut, ağır yaralandı. Ehliyetsiz olduğunu söyleyen Akdere gözyaşlarına boğuldu.
Sevmiyorum cevabını duyan kadın direksiyonu kırdı
Bursa'da, beni seviyor musun sorusuna olumsuz cevap alan kadın sevgilisinin kullandığı aracın direksiyonunu kırdı. Yaşanan kazada kadın ağır yaralandı.
351 otobüs trafikten men edildi
Emniyet'in şehirler arası yollarda 3 gün boyunca yaptığı denetimlerde yurt genelinde, 351 araç trafikten men edilirken, trafik kural ihlali tespit edilen 3 bin 598 araca işlem yapıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi İzmir'de yakalandı

FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi İzmir'de yakalandı

393
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de maç izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de maç izledi

252
Sevim Dağdelen, Türkiye'yi Alman bakana şikayet etti

Sevim Dağdelen, Türkiye'yi Alman bakana şikayet etti

669
Tarkan, kardeşleriyle poz verdi

Tarkan, kardeşleriyle poz verdi

133
İmamoğlu, Kanal İstanbul'dan vazgeçilmesini istedi

İmamoğlu, Kanal İstanbul'dan vazgeçilmesini istedi

774
Kenan Işık'ın son durumu

Kenan Işık'ın son durumu

107
Yunan bakanın Hafter'e gösterdiği tablo

Yunan bakanın Hafter'e gösterdiği tablo

132
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir