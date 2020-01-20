AB: Türkiye için yaptırım listesi hazırlanıyor

Türkiye, Avrupa Birliği'nin (AB) tehditlerine rağmen Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları konusunda taviz vermiyor

AB'den gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi.

Avrupa Birliği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırımlar ile sonuçlanacak olan isim listesi oluşturma çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

"GKRY ŞİKAYET ETTİ, YAPTIRIM LİSTEMİZ HAZIRLANIYOR"

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının ardından Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Güney Kıbrıs Rum Yönetim Dışişleri Bakanı bizi sondaj çalışmaları konusunda bilgilendirdi. Konuyla yakından ilgilenen çalışma gruplarının gerekli yaptırım uygulanması doğrultusunda isim listesini tamamlamasını bekliyoruz. Listede bazı isimlerin yer aldığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Borrell, listenin ne zaman hazır olacağına yönelik bilgi vermedi.

BU AÇIKLAMALAR ESNASINDA TÜRKİYE'DEN YENİ SONDAJ AÇIKLAMASI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez AB'nin açıklama yaptığı sırlarda, Yavuz sondaj gemisinin cuma günü Lefkoşa-1 sahasına gittiğini söyledi.

Dönmez, sahanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC') alınan ruhsat alanlarından biri olduğunu ve bu yıl bölgede 5 offshore sondajı yapmayı planladıklarını söyledi.