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AB: Türkiye ve Yunanistan'a destek olmalıyız

Sınırda yaşanan göçmen yoğunluğu nedeniyle Brüksel'den açıklamalar ardı ardına geliyor.

AA | 09.03.2020 - 14:43..
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Türkiye'nin, kapıları açması sonucu çok sayıda göçmen Avrupa topraklarına girdi.

Diğer taraftan sınırdaki göçmenin birikmesi de Avrupa'yı endişeye sevk etmiş durumda...

"TÜRKİYE'YE DESTEK VERELİM"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, üstlendikleri yük nedeniyle hem Türkiye'ye hem de Yunanistan'a destek sağlanması gerektiğini bildirdi.

AB: Türkiye ve Yunanistan'a destek olmalıyız

Görevi devraldığında Türkiye ile AB arasındaki 18 Mart göçmen mutabakatının gündemde olmadığını belirten Von der Leyen, buna rağmen AB'nin göç sorununa ilişkin kalıcı bir çözüm bulması gerektiğini birçok kez dile getirdiğini anımsattı.

AVRUPA'NIN İKİLEMİ

Von der Leyen, "Bugün derin bir ikilem içindeyiz, Türkiye-Yunanistan sınırındaki durum siyasi amaçlı bir baskıya işaret ediyor. Sığınmacıların yardıma ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Sınırdaki "baskının" azaltılması gerektiğini ifade eden Von der Leyen, "Üstlendikleri yük nedeniyle hem Türkiye'ye hem de Yunanistan'a destek sağlamalıyız." dedi.

AB: Türkiye ve Yunanistan'a destek olmalıyız

Von der Leyen, konunun akşam Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile düzenlenecek Türkiye-AB Liderler Toplantısı'nda ele alınacağını söyledi.

AVRUPA, REFAKATSİZ SIĞINMACI ÇOCUKLARI ALACAK

Yunanistan'daki sığınmacı kamplarında durumun çok ciddi olduğunun altını çizen Von der Leyen, özellikle refakatsiz sığınmacı çocuklar hakkında büyük endişe duyduğunu belirtti.

Bu çocuklara gerekli bakımın sağlanmasının aciliyet taşıdığına işaret eden Von der Leyen, üye ülkelerden bu konuda yardım talep ettiğini vurguladı.

AB: Türkiye ve Yunanistan'a destek olmalıyız

"AB, HAZIRLIKLI OLMALI"

Fransa, Portekiz, Lüksemburg, Finlandiya ve Almanya'nın ülkelerine refakatsiz sığınmacı çocuk almayı kabul ettiğini duyuran Von der Leyen, daha fazla yardımın da gerekli olduğunu söyledi.

Von der Leyen, Suriye'deki sığınmacılar için 60 milyon avro yardım yapılacağını anımsatarak, "AB, 2015'e göre çok daha hazırlıklı ancak daha da iyi olmalıyız." dedi. Von der Leyen, AB'nin yeni göç anlaşmasını nisan ayından sonra açıklayacağını duyurdu.

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