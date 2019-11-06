AB, Türkiye’de sahil güvenlik önlemlerini artırmak istiyor

Yıllardır milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye, mültecilerin terörden arındırılmış bölgelerde bulunan ana vatanlarına dönmesi için Avrupa Birliği ülkelerini defalarca yardıma çağırdı.

Türkiye, mülteci sorununda hiçbir sorumluluk üstlenmeyen AB ülkelerinin tavrına karşılık, savaştan kaçan milyonlara insanlık namına kapılarını açık tutmaya da devam ediyor.

AVRUPA'YA SERT UYARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak yaptığı bir açıklamada, ülkede bulunan 3.6 milyon Suriyelinin ilk etapta 1 ile 2 milyon arasındaki kısmının geri dönüşü için geliştirilen projelere destek verilmezse, sınırların açılmasından başka çarenin kalmayacağını belirterek tüm Avrupa'yı uyardı. (Kaynak: Ensonhaber)

Ancak AB, hâlâ sorunun ciddiyetini kavramış görünmüyor.

SAHİL GÜVENLİK İÇİN 50 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Avrupa Birliği Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdür Yardımcısı Maciej Popowski, son yaptığı açıklamada AB’nin Türkiye’ye sahil güvenlik güçlerini artırması için milyonlarca euroluk yardıma hazır olduğunu belirtti.

Popowski yaptığı açıklamada, Türkiye’ye önerdiği 50 milyon euroluk yardım paketiyle Avrupa’ya Ege Denizi üzerinden giriş yapan yasa dışı göçmenlerin engellenmesinin amaçlandığını söyledi.