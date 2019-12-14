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AB, Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmayı tanımadı

Brüksel'de toplanan AB liderleri, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakatın geçerliliğinin bulunmadığını bildirdi.

Haber Merkezi | 14.12.2019 - 09:50..
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AB, Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmayı tanımadı

Brüksel'de dün iki günlük zirve için bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) liderleri, Türkiye'nin Libya ile 27 Kasım'da imzaladığı ve 8 Aralık'ta yürürlüğe giren "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nı sert dille eleştirdi.

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AB'ye üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının Perşembe gecesi üzerinde uzlaşmaya vardığı ortak bildiride mutabakatın "üçüncü devletlerin egemenlik haklarını ihlal ettiği, deniz hukukuna aykırı olduğu ve bu nedenle üçüncü taraflar açısından hukuki sonuçlarının bulunmadığı" kaydedildi.

Bu bölgenin kendi kıta sahanlığı içinde bulunduğunu savunan Türkiye dün, mutabakatın tescil için BM'ye gönderildiğini açıklamıştı. Yunanistan Türkiye'nin adımının BM Deniz Hukuku Sözleşmesini ihlal ettiğini savunuyor. Türkiye ise bu anlaşmaya taraf değil.

 

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