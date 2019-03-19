AB Türkiye'nin üyeliğine karşı şartlarını hatırlattı

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında devam eden görüşmeler 57 yılı geride bıraktı.

Türkiye'nin üyeliği bir türlü onaylamayan AB yetkilileri, her dönem başka şartlar öne sürmeye başladı.

Son şartlar ise oldukça tepki çekiciydi: Ayasofya cami olmayak, Türk askeri Suriye'den çekilecek, Kıbrıs'taki askeri varlığa son verilecek...

ŞARTLARI YERİNE GETİRİRSENİZ...

Küstah raporun onaylanmasının ardından konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, vize serbestisi ve üyelik için Türkiye'ye sunulan şartları hatırlattı.

"Gereken şeyler var" diyen Berger, bu konular tamamlandıktan sonra durumun yeniden ele alınabileceğini söyledi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de Türkiye'nin üyeliği için Avrupa Parlamentosu'nun ortaya koyduğu şartları ileri sürdü.

Mogherini, Türkiye'nin şartları yerine getirmesi durumunda AB ile müzakerelerin kaldığı yerden devam edebileceğini dile getirdi.