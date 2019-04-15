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AB: Türkiye'ye Suriyeliler için yardım devam edecek

Avrupa Birliği'nin yardım sözleşmesine bağlı olduğunu belirten Christian Berger, "Bu krizin ne zaman biteceğini bilmiyoruz." dedi.

AA | 15.04.2019 - 12:57..
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Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, ile Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, AB büyükelçilerinin Hatay'daki temaslarının üçüncü gününde AB'nin Türkiye'deki Suriyelilere yardımları hakkında gazetecilere bilgi verdi.

"HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ"

Berger, AB'nin Suriyeliler için yardımlarının devam edeceğini belirterek, "Bu krizin ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz." diye konuştu.

AB: Türkiye'ye Suriyeliler için yardım devam edecek

TÜRKİYE'YE ÖVGÜ

Christian Berger, "Türkiye'nin Suriyeli mülteciler için yaptıklarını takdir ediyoruz. Eminim Suriyeliler kendileri de bunu takdir ediyordur." ifadesini kullandı.

"SÖZLEŞMEYE BAĞLIYIZ"

AB'nin Suriyeli mülteciler için taahhüt ettiği 3 artı 3 milyar euroluk yardımı hatırlatan Berger, ikinci 3 milyar euronun kısa bir süre önce serbest bırakıldığını, 2016-2017 için taahhüt edilen ilk 3 milyar euronun hem Türkiye'deki kurumlar hem de Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarıyla ve sivil toplum örgütleriyle sözleşmeye bağlandığını anlattı.

AB: Türkiye'ye Suriyeliler için yardım devam edecek

ALMAN BÜYÜKELÇİ: TÜRKİYE YALNIZ BIRAKILAMAZ

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Erdmann ise Suriyeli mültecilere yardımın Alman hükümetinin bir önceliği olduğunu vurguladı. Erdmann, "3,5 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye, bu ağır yüküyle yalnız bırakılamaz. Türk hükümetine Suriyelileri bu kadar uzun süre boyunca ağırladıkları için müteşekkiriz." diye konuştu.

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