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AB üyelerine 'prensipleri ihlal etmeyin' çağrısı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Acil önlemlerin anlaşmalarımızla belirlenmiş değer ve prensipleri ihlal etmemesi büyük önem taşıyor." dedi.

AA |
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AB üyelerine 'prensipleri ihlal etmeyin' çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, üye ülkelerin koronavirüs salgınıyla mücadele için aldıkları tedbirlerin "temel değerlerle" çatışmaması gerektiğini bildirdi.

Von der Leyen, yaptığı yazılı açıklamada, AB'nin "özgürlük, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı" temel değerleri üzerine inşa edildiğini, tüm üyelerin zor dönemlerde dahil bunları koruması gerektiğini vurguladı.

"DEĞERLERİ İHLAL ETMEYİN"

Son haftalarda bazı üye ülke hükümetlerinin koronavirüs kriziyle mücadele etmek için acil tedbirler aldığını anımsatan von der Leyen, "Acil önlemlerin anlaşmalarımızla belirlenmiş değer ve prensipleri ihlal etmemesi büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB üyelerine 'prensipleri ihlal etmeyin' çağrısı

Tüm acil tedbirlerin, orantılı ve gerçekten zaruri olması gerektiğinin altını çizen Von der Leyen, zaman kısıtlaması uygulanmasının önemine işaret etti.

AB Komisyonunun, üye ülkelerde alınan acil tedbirleri yakından takip etmeye devam edeceğini belirten von der Leyen, "Bu krizin üstesinden gelmek için hep birlikte hareket etmeliyiz." ifadesini kullandı.

MACARİSTAN'dA ACİL DURUM YASASI

Öte yandan AB Komisyonunun online olarak düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Başsözcü Eric Mamer, Macaristan'ın acil durum yasasına dair sorulara ilişkin von der Leyen'in bu açıklamasını okumakla yetindi.

Macaristan hükümeti, yeni kabul ettiği yasayla ''acil durum'' süresince kanun hükmünde kararname çıkarabilecek, bazı kanunların uygulanmasını askıya alabilecek ve asılsız haber yayanlar 1 ile 5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabilecek.

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