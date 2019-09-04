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AB ve BM'den Suriyeliler için Türkiye'ye uyarı

Türkiye'nin suça karıştıkları ya da kaydı olmadıkları gerekçesiyle çok sayıda Suriyeli sığınmacıyı ülkelerine geri göndereceğine ilişkin tartışmalar üzerine AB ve BM'den göndermeyin çağrısı geldi.

AA | 04.09.2019 - 04:05..
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AB ve BM'den Suriyeliler için Türkiye'ye uyarı

BM Genel Kurulunda da kabul edilen onlarca uluslararası anlaşma ve protokolü hiçe sayan AB, Türkiye’yi mültecileri keyfi sınır dışı etmekle suçladı.

Türkiye’nin Suriyeli mülteci/sığınmacıları kayıtlı oldukları şehirlere gönderme girişimi üzerine AB ve BM, Suriyelilerin zorla ülkelerine geri gönderildiklerini öne sürerek, “İstisnai” durumlar dışında geri gönderme uygulamasının mümkün olmadığını duyurdu.

AB ve BM'den Suriyeliler için Türkiye'ye uyarı

AB VE BM’DEN AÇIKLAMA: SAKIN GÖNDERMEYİN

Türkiye’nin suça karıştıkları ya da kaydı olmadıkları gerekçesiyle çok sayıda Suriyeli sığınmacıyı ülkelerine geri göndereceğine ilişkin tartışmalar üzerine AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi’nin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıklayan  Brüksel, her iki temsilcinin de Suriyeli sığınmacıların istisnai durumlarda ülkelerine gönderilebileceği konusunda görüş birliği sağladığını duyurdu.

AB ve BM'den Suriyeliler için Türkiye'ye uyarı

Mogherini ve Grandi’nin görüşmesinde “istisna” olarak kabul edilecek hususları belirledikleri ifade edildi. Bunun üzerine AB ve BM'den Türkiye'ye sakın zorla göndermeyin çağrısı geldi.

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