AB yerel seçimlerden memnun

Yerel seçimleri takip eden Avrupa'dan seçim sonrasında ilk açıklama geldi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın brifinginde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
"KATILIM DEMOKRASİYE İLGİYİ ORTAYA KOYUYOR"
Oy kullanma işlemleri sırasında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileğinde bulunan Kocijancic, "Seçimlere katılım oranının yüksek olması, seçmenlerin yerel demokrasiye olan ilgisini ortaya koyuyor." dedi.
Türkiye'de seçimleri takip etmek için bulunan Avrupa Konseyi'nin gözlemci heyetinin ilk değerlendirmelerini dikkate aldıklarını belirten Kocijancic, nihai sonucu beklediklerini sözlerine ekledi.