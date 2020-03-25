ABD, 2 trilyon dolarlık korona yardım paketinde anlaştı

ABD Senatosu ve Beyaz Saray koronavirüs salgınının ekonomiye olan etkisini azaltmak için çalışanları, işletmeleri ve koronavirüs nedeniyle baskı altında olan sağlık sektörünü desteklemeyi amaçlayan büyük ölçekli ekonomik destek paketi üzerine anlaştı.

Anlaşma günlerdir süren yoğun müzakelerin ardından geldi.

Beyaz Saray yetkililerinden Eric Ueland, 2 trilyon dolar olması beklenen destek paketi görüşmelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada "Bir anlaşmamız var." şeklinde konuştu.

PAKETİN DETAYLARI

Benzeri görülmemiş ekonomik kurtarma paketi Amerikalılara direk ödeme yapılmasını, işsizlik ödeneğinin genişletilmesini ve çalışanları virüs nedeniyle işe gelemeyen küçük işletmelere 367 milyar dolarlık bir programı kapsıyor. Ekonomik pakette kişi başına bin 200 dolarlık tek seferlik ödeme ve çocuk başına 500 dolarlık ödeme yapılması yer alıyor.

FİNANSAL KRİZ PAKETİNDEN DAHA FAZLA BÜTÇE AYRILDI

Federal Acil Durum Yönetimi'ne yapılacak on milyarlarca dolarlık yardım da virüsle mücadele eden hastanelere yönlendirilecek. Ekonomik paketin 2008 ve 2009 yıllarında küresel finansal krizden çıkış için açıklanan kurtarma paketlerinin toplamından büyük olduğu bildirildi.

'EN BÜYÜK RİSKLE SAVAŞMAK'

Senato'da Cumhuriyetçi çoğunluğun lideri Mitch McConnell paketin "Yüzyıldır Amerikalıların sağlığına en büyük tehdit ve Amerikan istihdamı ve başarısı için Büyük Buhran'dan bu yana en büyük riskle" savaşmak amacı taşıdığını söyledi.

TRUMP: BİR AY İÇİNDE NORMALE DÖNECEK

Koronavirüs ABD'de etkisini artırırken ABD Başkanı Donald Trump gelecek haftalarda herkesin işine dönebileceği ve ülkenin bir ay içinde normale dönebileceği değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCE TARİH VERDİ, SONRA 'VERİ LAZIM' DEDİ

"İnsanların düşündüğünün aksine işe beklediğimizden çok daha erken dönmemiz gerekecek." şeklinde konuşan Trump ülkenin 12 Nisan'a kadar açılmasını umduğunu söyledi. Ancak daha sonra Beyaz Saray'da yapılan bir toplantıda Trump, "Kararımız kesin olgulara ve verilere dayanacaktır." şeklinde konuştu.

SAVUNMA BAKANLIĞI TEMMUZ AYINI İŞARET ETTİ

ABD Savunma Bakanlığı ve askeri yetkililerin personelini virüsle ilgili sürecin 8 ila 10 hafta daha sürebileceği konusunda uyardığı bildiriliyor. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'nin bir toplantıda krizin temmuz ortasına kadar sürebileceğini söylediği aktarıldı.

ÖZELLİKLE NEW YORK'TA YAŞAYANLARA UYARI

Sağlık çalışanları ise koronavirüsün yayılmasının engellenmesi için sosyal mesafe koymanın yaygınlaşması gerektiğini söylüyor. Beyaz Saray'da yapılan brifingte kamu sağlığı yetkilileri özellikle New York kentinde yaşayanların kendilerini 14 gün karantinaya almasının önemine dikkat çekti.

Amerikan hükümetinin bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Anthony Fauci brifingte, "New York'ta yaşananları görünce kimse olanları yumuşatmak istemeyecektir." dedi.