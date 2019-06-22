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ABD, 5 Çin firmasına daha yaptırım uyguladı

ABD Ticaret Bakanlığı, 5 Çinli teknoloji firmasını kara listeye alarak, firmaların Amerikan yapımı çip ve bileşenlerini satın almasına engel koydu.

İHA | 22.06.2019 - 13:35..
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ABD, dünyanın en büyük teknoloji firmalarından Huawei dahil birçok Çinli firmaya, ABD yapımı teknolojileri hükümetin izni olmadan satılmasını yasaklamıştı.

5 ÇİNLİ FİRMA KARA LİSTEYE ALINDI

ABD Ticaret Bakanlığı, yasağın kapsamını genişleterek kara listeye 5 Çin firması daha ekledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada; Higon, Sugon ve Chengdu Haiguang isimdeki 3 mikroçip firmasının, Chengdu Haiguang Mikro Elektrik Teknolojileri isimli firmanın ve Wuxi Jiangnan Bilgisayar Teknolojileri Enstitüsü'nün kara listeye alındığı kaydedildi.

KULLANIM ALANLARI

Sugon ve Wuxi Jiangnan Bilgisayar Teknolojileri Enstitüsü, Çin’in yüksek performanslı bilgisayar geliştirme çalışmalarında lider konumunda bulunuyor. Sugon firmasının bilgisayarları ordu tarafından kullanılırken; Wuxi Enstitüsü, Çin Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı bulunuyor. Higon firması, mikroçipler, elektronik bilgi sistemleri, yazılım ve bilgisayar sistem entegrasyonu üzerinde çalışmalar yaparken, Chengdu firması X86 mimarisine sahip çipler ve mikroçipler üretiyor.

MİLLİ GÜVENLİK ENDİŞESİ

Geçtiğimiz ay, ABD Basanı Donald Trump, milli güvenlik endişesiyle Huawei gibi birçok Çinli firmanın Amerikan teknolojilerini satın almasını engelleyen Başkanlık Kararnamesi imzalamıştı.

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