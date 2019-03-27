ABD 5 yıl içinde Ay'a gidecek

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Alabama'da düzenlenen Ulusal Uzay Konseyi'nin toplantısında konuştu.

"Tıpkı 1960'lardaki gibi uzay yarışı içindeyiz." diyen Mike Pence, Amerika'nın önümüzdeki 5 yıl içinde, Amerikalıları yeniden Ay'a gönderme hedefinin olduğunu açıkladı.

TRUMP TALİMAT VERDİ

NASA Başkanı Jim Bridenstine da Twitter'dan, “Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Pence, NASA'ya önümüzdeki 5 yıl içinde Ay'a yeniden astronot gönderilmesi talimatını verdi. Meydan okuma kabul edildi. Şimdi çalışmalara başlayalım mesajını paylaştı. NASA Başkanı daha sonra Twitter'dan “Ay'a ticari gönderim hizmeti için ilk görev talimatını yayınladık.

NASA ile sözleşmeli 9 Amerikan şirketi, Ay'ın yüzeyine ilk bilimsel araçların ve teknolojik demoların gönderilmesi için ihaleye girdi. İhale sonuçları mayısta açıklanacak.” diye yazdı.

KARARNAME İMZALANDI

NASA daha önce, 2028 yılına kadar Ay'a astronot göndermeyi amaçladığını açıklamıştı. Trump yönetimi, 2020 yılına kadar ABD Silahlı Kuvvetleri'nin altıncı birimi olarak görev yapacak bir Uzay Gücü (Space Force) kurulacağını duyurmuş, Başkan Donald, Trump şubat ayında buna yönelik kararnameyi imzalamıştı.