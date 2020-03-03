ABD, Afganistan’da asker sayısını azaltacak

ABD'nin, 2001 yılında Afganistan'da El Kaide ve Taliban'a yönelik 'terörle mücadele' adı altında başlattığı askeri operasyonun üzerinden 20 yıl geçti.

ABD tarihinin en uzun süreli savaşında Afganlara göre herhangi ilerleme sağlanamadı.

ABD'DEN AFGANİSTAN KARARI

Pentagon, bu ülkedeki askerlerinin sayısını azaltmaya karar verdi. Açıklamayı, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Pentagon’da ortak basın toplantısı düzenleyen Savunma Bakanı Mark Esper yaptı.

Esper, Afganistan’daki ABD askerlerini 10 gün içinde çekmeye başlayacaklarını ve ülkedeki asker sayısını 8 bin 600’e kadar indireceklerini açıkladı.

"TALİBAN İLE ANLAŞMAYA BAĞLIYIZ" MESAJI

ABD ile Taliban arasında varılan mutabakata bağlı olduklarını ifade eden Esper, Afganistan’da çatışmaların önemli ölçüde azaltılmasını beklediklerini söyledi.

Esper, "Anlaşma, askerlerimizin sayısını 135 gün içinde 8 bin 600’e indireceğimizi öngörüyor ve bu çekilme ilk 10 gün içinde başlayacak. Oradaki komutanlara da talimatım ‘bunu yapalım, iyi niyetimizi ve çabamızı gösterelim’ şeklinde oldu." dedi.

ABD’nin Afganistan’daki faaliyetleri için 8 bin 600 askerin yeterli olacağına işaret eden Esper, ülkedeki duruma göre gerekli görüldüğü takdirde çekilmeyi durduracaklarını belirtti.

Esper, Afganistan’daki Amerikan askeri sayısını belirtilen noktaya çektikten sonra bir süre bu kuvvetle ülkede faaliyet göstereceklerini ve siyasi çözüm tamamen sağlandığı takdirde, bu kuvvetleri de çekmeye başlayacaklarını kaydetti.