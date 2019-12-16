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ABD Afganistan'dan 4 bin askerini çekecek

ABD'nin Taliban ile görüşmelerin yeniden başlamasının ardından Afganistan'daki asker sayısını azaltacağı bildirildi.

Haber Merkezi | 16.12.2019 - 07:16..
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ABD Afganistan'dan 4 bin askerini çekecek

Donald Trump, kasım ayı sonunda Afganistan'daki bir ABD üssüne yaptığı sürpriz ziyarette Taliban ile anlaşmak istediğini açıklamış ve müzakereler yeniden başlamıştı.

4 BİN ASKER GERİ ÇEKİLECEK

CNN televizyonun ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Trump, Afganistan'da bulunan 13 bine yakın Amerikan askerinin yaklaşık üçte biri olan 4 bin askeri geri çekmeyi planlıyor.

Trump'ın daha önce de dile getirdiği Afganistan'daki Amerikan askerlerinin sayısını azaltmak istediği planını Taliban ile müzakerelerin yeniden başlamasının ardından yerine getirmek istemesi dikkati çekti.

2001 YILINDAN BERİ AFGANİSTAN'DA ONBİNLERCE İNSAN ÖLDÜ

CNN televizyonunun haberine göre ABD 2001 yılından beri Afganistan'daki savaşta 133 milyar dolar harcadı. 2 bin 300 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği Afganistan'da, 58 binden fazla Afgan askeri ve 38 bin sivil, yaklaşık 42 bin de militan öldü.

ABD Afganistan'dan 4 bin askerini çekecek

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