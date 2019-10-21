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ABD askeri Irak'a giriş yaptı

Suriye'den çekilen ABD askerlerini taşıyan yaklaşık 100 zırhlı araç ve askeri ekipman tırları, bu ülkenin Irak'taki üslerine gidiyor.

AA | 21.10.2019 - 16:57..
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ABD Savunma Bakanı Mark Esper, dün yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın kararıyla Suriye'den çekilen bin civarındaki Amerikan askerinin Irak'ın batı bölgelerine gönderileceğini bildirmişti.

ABD askeri Irak'a giriş yaptı

ERBİL'E GİDİYORLAR

Suriye sınırındaki Simelka Kapısı'ndan Irak'a giriş yapan Amerikan askerlerini taşıyan zırhlı araçlar ve askeri ekipman tırlarının bir kısmı Enbar vilayetine hareket ederken bir kısmı da Erbil'e intikal ediyor.

ABD askeri Irak'a giriş yaptı

Askeri birliklerin, ABD'nin Enbar'daki Ayn'ul Esed ile Uluslararası Erbil Havalimanı üslerine gitmesi bekleniyor.

ABD askeri Irak'a giriş yaptı

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