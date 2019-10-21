1 Karius'un kahveli paylaşımı Beşikaş'ın Alman kalecisi Karius, kahve içerken bir selfie yaptı ve Instagram hesabından paylaştı. Sosyal medyada Karius'un paylaşımına, "Bardağı tutabilmişsin" şeklinde esprili yorumlar geldi.

2 Rus polisinin imaj çalışması Yaz sonlarına Moskova'da Putin karşıtı gösterilerde şiddet kullanan Rusya Polis Teşkilatı imaj düzeltmeye çalışıyor.

3 Kütahya'da havalandırma boşluğunda yakalanan hırsız Üç katlı bir eve girip evin tesisat ve musluk malzemeleri çalan hırsız, kaçmak istedi. Ancak hırsız, havalandırma boşluğunda yakalandı.

4 ABD askeri Irak'a giriş yaptı Suriye'den çekilen ABD askerlerini taşıyan yaklaşık 100 zırhlı araç ve askeri ekipman tırları, bu ülkenin Irak'taki üslerine gidiyor.

5 İmece nedir Bir işi birçok kişinin birlikte dayanışarak sonuçlandırmasına ‘imece’ adı verilir.

6 Beşiktaş'ta aylık 120 bin TL alan CEO gönderildi Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, ilk icraatını yaptı. Çebi, yılda 1.5 milyon TL kazanan CEO Uğur Gökhan Sarı'yı görevden aldı.