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ABD askerinin kullanacağı hava üssünde hareketlilik

AA ekibi, ABD askerlerinin, Suriye'den çekilirken kullanması beklenen Irak'ın Erbil vilayetindeki Harir Hava Üssü'nde, yaşanan hareketliliği görüntüledi.

AA | 26.12.2018 - 17:29..
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ABD askerlerinin, Suriye'den çekilirken kullanması beklenen, Irak'ın Erbil vilayetindeki Harir Hava Üssü'nde yaşanan son hareketlilik, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen hafta Suriye'den çekilme kararını duyurmasından sonra, bölgedeki 2 bine yakın Amerikan askerinin ülkelerine nasıl dönecekleri gündeme gelmeye başladı.

ABD askerinin kullanacağı hava üssünde hareketlilik

ÜS ÇEVRESİNDE HAZIRLIK

Washington yönetiminin çekilme operasyonunda kullanması kuvvetle muhtemel güzergahlar arasında, 2015'ten beri tamamen kontrolünde tuttuğu Harir Hava Üssü bulunuyor.

AA muhabirine konuşan bölgedeki yerel kaynaklar, özellikle son bir hafta içinde Harir'de yoğun bir hava hareketliliği görüldüğünü ve üs çevresinde hazırlıklara başlandığını söyledi.

ABD askerinin kullanacağı hava üssünde hareketlilik

Harir Hava Üssü'nü bu ay içinde, farklı aralıklarla görüntüleyen AA ekibi de son birkaç günde yoğun bir helikopter trafiği ile üs civarında farklı amaçlarla kullanılan konteynerlerin sayısının arttığını gözlemledi.

Görüntülerde, Harir'de, birden fazla Chinook ve Sikorsky tipi ABD helikopter trafiğinin yanı sıra araç hareketliliği tespit ediliyor.

HARİR HAVALİMANI

ABD'nin, Irak'ta halihazırda yaklaşık 5 bin askeri bulunuyor. ABD, 2015'ten beri tamamen kontrolüne aldığı askeri üssün pistini, önce genişletip daha sonra aktif bir şekilde kullanmaya başladı.

ABD askerinin kullanacağı hava üssünde hareketlilik

Harir, Peşmerge himayesinde bulunması ve Irak'ın diğer bölgelerine göre DEAŞ tehdidinin bu bölgede hemen hemen çok az olması sebebiyle, ABD için oldukça güvenli bir üs olarak görülüyor.

Güvenli olmasının yanı sıra Suriye'nin kuzeyi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni birbirine bağlayan Peşhabur Sınır Kapısı'na 227 kilometre mesafede yer alan Harir, ABD'nin Irak'ın kuzeyinde Suriye sınırına en yakın askeri üssü konumunda.

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