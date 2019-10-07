1 Hasan Ali Kaldırım sahalara dönüyor Geçtiğimiz günlerde tabanlık yaptırmak için Amerika'ya giden Hasan Ali Kaldırım'ın milli maç arasının ardından sahalara döneceği öğrenildi. Yerine oynayan Dirar ise fıtık ameliyatı olacak.

2 YPG'ye operasyon Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu Amerika'nın bölgeden çekilmeye başladığını ifade eden Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözünü bir kez daha hatırlattı.

3 ABD askerleri çekildi, üsler boş kaldı Türkiye'nin başlatacağı operasyon öncesinde terör örgütü YPG'ye sırtını dönerek bölgeden çekilmeye başlayan Amerikalıların kullandığı üs görüntülendi.

4 Köprü ve otoyolların yeni ücretleri Köprü ve otoyollara gelen yüzde 20 zamla birlikte, otomobiller için köprü geçiş ücreti 10,50 lira olarak belirlendi.

5 Seri, eşinin yaptığı yemekten zehirlendi Galatasaray'ın Fildişili orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, evde yediği yemek nedeniyle gıda zehirlenmesi geçirerek Gençlerbirliği karşısında forma giyemedi.

6 Magandalar iş başında Sefaköy'de yol kapatıp, havaya ateş açtılar.