Suriye'nin kuzeyine yuvalanan terör örgütü YPG, sonun başlangıcına geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla tüm hazırlıklarını tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusundaki teröristleri etkisiz hale getirmeye hazır.
Harekat öncesinde bölgede görev yapan Amerika askerleri, Beyaz Saray'ın talimatıyla geri çekilmeye başladı.
AMERİKA: SİZİ KORUMAYACAĞIZ
İngiliz haber ajansı Reuters, Amerika'nın YPG'ye onları korumayacağına dair bilgilendirme yaptığını duyurdu.
Bu karar sonrasında büyük bir telaşa kapılan YPG'li teröristler, ne yapacağını bilmiyor.
Öte yandan, Amerikan askerlerinin boşalttığı üs noktaları görüntüledi.
Amerikalı askerlerin bölgeden çekildiği anlarda kaydedilen görüntüler de servis edildi.
ABD askerleri çekildi, üsler boş kaldı ViDEO