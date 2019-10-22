ABD askerlerinin geri çekilmesine tepki sürüyor

ABD ile varılan uzlaşı çerçevesinde Barış Pınarı Harekatı’na ara verildi ve bugün o süre doluyor.

ABD ASKERLERİ BÖLGEDEN ÇEKİLİYOR

Türkiye’nin güvenli bölge olarak oluşturmak istediği alanda, terör örgütü PKK/YPG unsurları kalırsa operasyonun kaldığı yerden devam edeceği kararlı bir şekilde duyurulurken, ABD askerlerinin bölgeden çekilme süreci devam ediyor.

Askerlerin çekilmesi, terör yandaşlarını rahatsız etmeyi de sürdürüyor.

"HAİN AMERİKA"

Bir kısım YPG'li terör yandaşları, ABD askerlerinin geçişi sırasında tepki gösteriyor. Teröre destek veren bir kadın, askerlerin zırhlı araçlarla geçişi sırasında bağırarak, gitmemesini istedi. YPG yandaşı kadın, "Evlatlarımızın ölümüne neden olduktan sonra evine dön hain Amerika." diyerek taş attı.

Hain Amerika diye bağırıp askeri araçları taşlayan kadın terörist İZLE

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