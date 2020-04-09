ABD askerleri Irak'a yeniden konuşlanacak

Irak Meclisi, 5 Ocak'ta, ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması yönünde karar alarak, söz konusu kararın uygulanmasının yükümlülüğünü ise hükümete vermişti.

Amerikan kuvvetleri ise üslerine yönelik füze saldırılarının ardından, geçen günlerde Irak'ın kuzeyi ile batısındaki 6 askeri üsten çekilmişti.

ABD KUVVETLERİ YENİDEN KONUŞLANACAK

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD'den ülkedeki Amerikan kuvvetlerinin yeniden konuşlandırılmasıyla ilgili resmi bir yazı aldıklarını açıkladı.

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Abdulmehdi, "ABD yönetiminden stratejik ilişkiler kurma, ABD kuvvetlerini Irak'ta yeniden konuşlandırma ve iki ülke heyetleri arasında diyalog yürütülmesi kararlarıyla ilgili resmi bir yazı aldık." dedi.

Bu yazının iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgenin istikrarı konusunda önemli bir gelişme olduğunu belirten Abdulmehdi, yazının içeriğine ilişkin daha fazla bilgi vermedi.

SON DÖNEMDE İKİ ÜLKE YETKİLİLERİ TEMAS HALİNDEYDİ

Son dönemde iki ülkenin üst düzey yetkilileri arasında temaslar gerçekleştirildiğini aktaran Abdulmehdi, yabancı güçlerin büyük çapta geri çekilmesinin resmi kararnameler ve yasa çerçevesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Abdulmehdi, iki ülke arasındaki ilişkilerin, bölgenin çıkarının korunması için düşmanca değil dostane bir şekilde yürütülmesi gerektiğine işaret etti.