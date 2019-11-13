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ABD askerlerine Kamışlı'da sevgi gösterisi

Kamışlı'ya yeniden giriş yapan ABD askerlerini YPG yandaşları, çocuklarıyla birlikte neşeyle karşıladı.

Haber Merkezi | 13.11.2019 - 16:14..
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Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı sırasında ABD ile yaptığı mütabakat sonucu ABD askerleri, Kamışlı'dan Irak'a çekilmişti.

YPG/PKK yandaşları, ABD askerlerini "Kamışlı'dan neden çıkıyorsunuz, neden bizi terk ediyorsunuz?" diyerek ağlayarak taşlamıştı.

TÜRK ASKERLERİNİ DE HER DEVRİYEDE TAŞLADILAR

Türk askeri Suriye'nin kuzeyinde devriyeler sırasında bölgede bulunan terör örgütü PKK/YPG yandaşları, ellerine aldıkları taşlarla askerlerimizi sürekli bölgeden geçerken taşlamıştı.

ABD askerlerine Kamışlı'da sevgi gösterisi

ABD ASKERLERİNİ ÇOCUKLARIYLA NEŞEYLE KARŞILADILAR

ABD askerlerinin yeniden Kamışlı'ya geleceğini duyan YPG yandaşları, çocuklarıyla birlikte askerlerin geçecekleri güzargahlara sıralandı.

ABD askerlerininin gelişini büyük bir mutlulukla kutlayan YPG yandaşları, çocuklarına tezahürat yaptırdı.

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