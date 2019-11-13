ABD askerlerine Kamışlı'da sevgi gösterisi

Şanlıufra'da bir iş yeri sahibi, Suriye tarafından ateş açılınca korkuyla iş yerinin terasından atlayınca ayağı kırıldı.

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Gece kulübünde doğan çocuğa ömür boyu ücretsiz eğlence

Fransa’da bir gece kulübünde sabahın ilk ışıklarına kadar partileyen genç bir kadının dans pistinde doğum yaptığı belirtildi. Çocuğa, kulübe ömür boyu ücretsiz giriş hakkı verildi.