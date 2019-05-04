taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9643
Euro
6.6845
Altın
1279.04
Borsa
93946.08
Gram Altın
245.32

ABD, BAE ve Bahreyn'e 6 milyar dolarlık silah sattı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'e yaklaşık 6 milyar dolarlık silah satışına onay verdi.

AA | 04.05.2019 - 07:00..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
ABD, BAE ve Bahreyn'e 6 milyar dolarlık silah sattı

Pentagon'a bağlı ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), ABD Dışişleri Bakanlığının söz konusu muhtemel silah satışlarına onay verdiği konusunda Kongreyi bilgilendirdi.

Üç ayrı paket halinde onaylanan silah satışlarının her biri için Kongreye ayrı birer mektup gönderen ajans, BAE ve Bahreyn'e toplamda 5 milyar 958 milyon dolarlık silah satışına onay verildiğini bildirdi.

BAHREYN 36 ADET PATRİOT ALDI

Buna göre, Bahreyn'in, 2 milyar 478 milyon dolar karşılığında Patriot füze sistemleri ile bu sistemlere entegre ekipmanları alması öngörülüyor. Bu paket içerisinde uçakları ve seyir füzelerini vurabilen 36 adet Patriot MIM-104E model güdümlü füze satışının yer aldığı kaydedildi.

ABD, BAE ve Bahreyn'e 6 milyar dolarlık silah sattı

Bahreyn'in ayrıca hava filosunda bulundurduğu F-16'larda kullanılmak üzere 750 milyon dolar değerinde ilave silah sistemleri alacağı ifade edildi. Bu paketin içinde ise 32 adet AIM-9X füzesi, 20 adet AGM-84 Block II Harpoon füzesi ve 100 adet de GBU-39 yer alıyor.

BAE'nin ise yine Patriot füze sistemleri ve bu sistemlere entegre ilave ekipmanları 2 milyar 730 milyon dolar karşılığında alması öngörülüyor.

ABD, BAE ve Bahreyn'e 6 milyar dolarlık silah sattı

SUUDİLER, 2,5 MİLYAR DOLARLIK "THAAD" ALMIŞTI

Bahreyn ve BAE için satışı onaylanan silahları, Amerikan Raytheon ve Lockheed Martin firmaları üretiyor.

ABD yönetimi, geçen ay da Suudi Arabistan'a 2.4 milyar dolarlık THAAD (Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi) füzeleri satmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TCG Anadolu su ile buluştu

TCG Anadolu su ile buluştu

72
ABD'den yeni S-400 açıklaması

ABD'den yeni S-400 açıklaması

49
Elmas Lig'de birinci olan Ramil Guliyev, Olimpiyatlar'da

Elmas Lig'de birinci olan Ramil Guliyev, Olimpiyatlar'da

7
Volkanın içine düşen ABD askerinin mucize gibi kurtuluşu

Volkanın içine düşen ABD askerinin mucize gibi kurtuluşu

11
Öldürdüğü kuzeni için kayıp başvurusu yaptı

Öldürdüğü kuzeni için kayıp başvurusu yaptı

4
Sudan'da darbeci ordu, yönetimde sivil çoğunluk istemiyor

Sudan'da darbeci ordu, yönetimde sivil çoğunluk istemiyor

8
ABD, BAE ve Bahreyn'e 6 milyar dolarlık silah sattı

ABD, BAE ve Bahreyn'e 6 milyar dolarlık silah sattı

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir