ABD, Bağdadi operasyonunu Türkiye'ye haber verdi

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam "Az önce çok büyük bir şey oldu" diye tweet attı.

Trump'ın ne için bunu yazdığı konuşulurken, ABD'nin Suriye İdlib'de DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye operasyon düzenlediği ve Bağdadi'nin öldürüldüğü detayları gelmeye başladı.

ABD İLE BİLGİ ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Milli Savunma Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Twitter'dan yapılan açıklamadA; "ABD tarafından İdlib’e dün gece yapılan operasyon öncesinde askerî makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.