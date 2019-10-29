taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7326
Euro
6.3606
Altın
1491.65
Borsa
99838.3
Gram Altın
274.954
Bitcoin
52968.99

ABD Bağdadi'nin cesedini denize gömdü

ABD'nin, hafta sonu İdlib'de düzenlenen operasyonla öldürülen DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin cesedinin kalıntılarını denize gömdüğü ortaya çıktı.

AA | 29.10.2019 - 04:19..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
ABD Bağdadi'nin cesedini denize gömdü

DEAŞ elebaşının cesedinin operasyon bölgesinden alınıp ABD'ye ait bir üsse DNA testi için götürüldükten sonra, cesedin kalıntıları merak ediliyordu.

CESEDİN YERİNE AİT DETAYLAR PAYLAŞILMADI

Konuyla ilgili konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li savunma yetkilisi cesedin denize gömüldüğünü teyit etti. Yetkili, cesedin yeri ve gömülme şekline ilişkin detayları paylaşmayacağını ifade etti.

SAVAŞ HUKUKUNA UYGUN ŞEKİLDE İMHA EDİLMİŞ

Gün içinde Bağdadi'nin cesedinin denize gömülüp gömülmediğine ilişkin soruları yanıtlayan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, cesedin kalıntılarının uluslararası savaş hukukuna uygun bir şekilde imha edildiğini ifade etmişti.

ABD Bağdadi'nin cesedini denize gömdü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye UEFA soruşturması

Asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye UEFA soruşturması

55
McGurk'tan Türkiye'ye Bağdadi iftirası

McGurk'tan Türkiye'ye Bağdadi iftirası

18
Motosiklet sürücüsüne hem çarptı hem darbetti

Motosiklet sürücüsüne hem çarptı hem darbetti

9
Samsun'da iş yerine silahlı saldırı gerçekleşti

Samsun'da iş yerine silahlı saldırı gerçekleşti

4
Pençe-3 Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Pençe-3 Harekatı'nda bir asker şehit oldu

4
Adana'da bir kişi üvey babasını pompalı tüfekle vurdu

Adana'da bir kişi üvey babasını pompalı tüfekle vurdu

3
ABD'deki yangından kaçmaya çalışan bir aile

ABD'deki yangından kaçmaya çalışan bir aile

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir