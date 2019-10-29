ABD Bağdadi'nin cesedini denize gömdü

DEAŞ elebaşının cesedinin operasyon bölgesinden alınıp ABD'ye ait bir üsse DNA testi için götürüldükten sonra, cesedin kalıntıları merak ediliyordu.

CESEDİN YERİNE AİT DETAYLAR PAYLAŞILMADI

Konuyla ilgili konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li savunma yetkilisi cesedin denize gömüldüğünü teyit etti. Yetkili, cesedin yeri ve gömülme şekline ilişkin detayları paylaşmayacağını ifade etti.

SAVAŞ HUKUKUNA UYGUN ŞEKİLDE İMHA EDİLMİŞ

Gün içinde Bağdadi'nin cesedinin denize gömülüp gömülmediğine ilişkin soruları yanıtlayan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, cesedin kalıntılarının uluslararası savaş hukukuna uygun bir şekilde imha edildiğini ifade etmişti.