ABD: Bağdat'taki saldırıdan zarar görmedik

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Yüzbaşı Bill Urban, Bağdat'ta korunaklı hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'nin merkezine katyuşa füzesiyle düzenlenen saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Urban, açıklamasında, "Bağdat'ta 19 Mayıs'ta ABD Büyükelçiliği kompleksinin dışında Yeşil Bölge'deki patlamanın farkındayız. Olayda herhangi bir ABD veya koalisyon görevlisi zarar görmemiştir." ifadelerini kullandı.

KATYUŞA FÜZESİYLE SALDIRDILAR

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye katyuşa füzesiyle dün saldırı düzenlendiği bildirilmiş, saldırıda can kaybı yaşanmadığı ifade edilmişti.

Iraklı yetkililer, söz konusu bölgenin tamamının yakında trafiğe açılacağını açıklamıştı.