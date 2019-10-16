ABD başkan adayı, Facebook'a bilerek yalan reklam verdi

Son yıllarda gizlilik skandalları nedeniyle bir hayli zor durumda kalan Facebook ve CEO Mark Zuckerberg, geçtiğimiz günlerde ise yeni bir olayla gündeme gelmişti. Zuckerberg'in bir toplantı sırasında kendi çalışanlarına seslendiği konuşmaları, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ABD basınına sızdırılmıştı..

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in, Demokrat aday adaylarından Elizabeth Warren'ın başkan seçilme ihtimalini yorumlarken, "Doğru cevabın şirketlere savaş açmak olduğunu düşünen Elizabeth Warren gibi biri var. Eğer seçilirse yasal bir mücadeleye gireceğimiz ve kazanacağımız kanaatindeyim. Bu durum bizim için halen çok kötü mü olur? Cevabı evet. Hükümetimize karşı büyük bir dava açmak istemem ama biri sizin varoluşunuzu tehdit ediyorsa da gider savaşırsınız." ifadelerini kullanmıştı.

ABD BAŞKAN ADAYI WARREN, BİLEREK YANLIŞ REKLAM YAYINLADI

Facebook ve diğer büyük teknoloji şirketleri üzerine eleştirilerini uzun zamandır sürdüren Demokrat Parti Başkan Adayı Elizabeth Warren, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve ABD Başkanı Donald Trump hakkında asılsız iddiaların yer aldığı bir reklamı, Facebook'ta sponsorlu olarak yayınlattı.

Zuckerberg ve Trump'ın Oval Ofis'te el sıkıştıkları bir fotoğrafa yer verilen reklamın metin kısmında ise, "Facebook ve onun Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg Başkan Trump'ın 2020'de yeniden seçilmesini destekliyor." ifadesine yer verdi. Warren, açıklamalarında ise şu ifadelere yer verdi:

"Siz muhtemelen bu ifadelerden dolayı şaşkınsınız ve bunun nasıl doğru olabileceğiniz düşünüyor olabilirsiniz. Değil zaten. Zuckerberg, Donald Trump'ın yalan söyleyebileceği bir alan oluşturuyor. Eğer Trump bu reklamı televizyonda yayımlamak istese bir çok kanal yayımlamayı reddederdi ancak Facebook kabul ediyor. Facebook zaten Trump'ın bir kere seçilmesine yardım etmişti. Şimdi de bir başkan adayının Amerikan halkına yalan söylemesine kasıtlı bir şekilde izin veriyorlar. Şimdi Zuckerberg'i sorumlu tutma zamanı."

Facebook'tan yapılan yaptığı açıklamada "Federal İletişim Komisyonu yayıncı şirketlerin adayları sansürlemesini istemiyor. Biz de kararı şirketlere değil seçmenlere bırakma taraftarıyız." ifadeleri kullanıldı.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.