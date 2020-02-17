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ABD Başkanı Trump Daytona 500 yarışlarının startını verdi

ABD Başkanı Donald Trump, geleneksel araba yarışı olan Daytona 500'ün açılış törenine katılarak başkanlık konvoyu ile pistte tur attı, ardından ilk yarışın başlama emrini verdi.

AA | 17.02.2020 - 03:50..
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Trump, Florida eyaletinde düzenlenen 62'nci Daytona 500 araba yarışının açılış töreninde eşi Melania Trump ile sahneye çıktı.

ABD Başkanı Trump Daytona 500 yarışlarının startını verdi

"MOTORLARINIZI ÇALIŞTIRIN"

Donald Trump, yaptığı konuşmanın ardından yarışların başlama komutu olarak kabul edilen, "motorlarınızı çalıştırın" talimatını verdi.

ABD Başkanı Trump Daytona 500 yarışlarının startını verdi

Trump, ABD'de geleneksel hale gelen yarışların açılışına katılan 2'nci ABD Başkanı oldu. George Bush da 2004'teki yarışın açılışını gerçekleştirmişti.

Donald Trump'ın yarış alanına bindiği limuzinle gelmesi ve yarıştan önce pistte tur atması da ABD basınında gündem oldu.

ABD Başkanı Trump Daytona 500 yarışlarının startını verdi

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